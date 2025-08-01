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Турция вводит штрафы для любителей подняться в самолете раньше времени

Турция вводит крупные штрафы для вскакивающих раньше времени авиапассажиров.

Отныне любой, кто решит сорваться с места, отстегнуть ремень и начать вытаскивать свой чемодан до того, как погаснет табло "Пристегните ремни", рискует не просто навлечь на себя гнев стюардессы, а нарваться на реальный денежный штраф. По данным СМИ, он может достигать 70 долларов. Бортпроводники обязаны немедленно докладывать о нарушителе полиции воздушной гавани.

Словом, эпоха очередей в проходах самолетов, которые выстраиваются еще до полной остановки лайнера, подходит к концу.

Турциясамолетыштрафы