Турция вводит штрафы для любителей подняться в самолете раньше времени

Отныне любой, кто решит сорваться с места, отстегнуть ремень и начать вытаскивать свой чемодан до того, как погаснет табло "Пристегните ремни", рискует не просто навлечь на себя гнев стюардессы, а нарваться на реальный денежный штраф. По данным СМИ, он может достигать 70 долларов. Бортпроводники обязаны немедленно докладывать о нарушителе полиции воздушной гавани.