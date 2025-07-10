Турция ждет проведения третьего раунда переговоров по Украине в ближайшее время

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В правящей турецкой Партии справедливости и развития (Ak Parti) заявили, что рассчитывают на проведение третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Турецкий дипломатический источник ранее сообщил, что Турция ожидает решения России и Украины о дате третьего раунда переговоров в Стамбуле.

"Надеемся, что в ближайшее время с конструктивными итогами", - заявили в правящей партии на вопрос о вероятных сроках третьего раунда переговоров делегаций РФ и Украины.