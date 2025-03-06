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В Брюсселе проходит экстренный саммит по вопросу помощи Украине и перевооружению Европы.

Согласно плану, предложенному Еврокомиссией, 800 млрд евро будут предоставлять взаймы государствам-членам при условии, что те совместно закупят европейское оружие для Киева.

По замыслу фон дер Ляйен, эти средства пойдут на производство ПВО в ЕС и оружия для Украины. Кроме того, Брюссель предложил странам-членам повысить нынешние расходы на оборону на 1,5 %, чтобы собрать средства на производство оружия. Несмотря на то, что эксперты считают план провальным, многие евролидеры спешат высказаться за увеличение оборонных бюджетов. Так, премьер польского режима Туск призвал Европу принять участие в гонке вооружений с Россией, а президент Литвы Науседа призвал повысить расходы на оборону всем странам - членам ЕС.

Гитанас Науседа, президент Литвы:

"Мы обязуемся поддерживать Украину 0,25 % нашего ВВП каждый год. Мы подсчитали, что если все страны возьмут на себя обязательство выплачивать такую же сумму, то Украина получит 43 млрд евро. И это очень много. И это то, что им сейчас действительно нужно".

Впрочем, финансовая помощь для Киева вряд ли будет одобрена. Так перспективы оценивает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного дипломата. Издание обращает внимание, что европейским лидерам придется балансировать на грани: им нужно придумать, как поддержать Украину и укрепить собственную оборону, "не оттолкнув при этом своих вспыльчивых союзников в Вашингтоне".