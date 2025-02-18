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Туск прокомментировал экстренный саммит ЕС в Париже
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Европа осталась в стороне от переговоров в Эр-Рияде. Никаких решений не было принято и на экстренном саммите лидеров Евросоюза в Париже, где собрались главы Франции, ФРГ, Испании, Италии, а также руководители ЕС и НАТО.
Экстренные консультации организовал президент Франции Эмманюэль Макрон, однако они ничем не закончились. Как прокомментировал ситуацию премьер польского режима Туск, такие встречи не являются органом, который может принимать обязательные для исполнения и окончательные решения. Пока все, чего добился Макрон, - 30-минутный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого поговорили о ситуации вокруг Украины и предстоящих переговорах в Саудовской Аравии.