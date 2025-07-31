Премьер польского режима одним росчерком пера упразднил госкомиссию по "российско-белорусскому влиянию", созданную под руководством начальника Службы военной контрразведки Ярослава Стружика. Конторку для ловли шпионов, что за год успела завалить экс-министра Антония Мачеревича обвинением в дипломатической измене, закрыли за ненадобностью. Туск просто добил "карательный аппарат" предшественников. В чем ирония? А в том, что, упраздняя "репрессивный" орган, один режим просто сводит счеты с другим режимом. Вот такая в Польше конкурентная борьба на уровне высоких эшелонов власти.