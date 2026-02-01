Тысячи жителей Парижа выступили с требованием немедленно прекратить поддержку военного конфликта в Украине и спонсирование киевского режима. Они организовали марш за выход Франции из НАТО и ЕС.

За весь период вооруженного столкновения Пятая республика выделила на помощь Киеву более 10 млрд евро. По мнению оппозиции, выход из ЕС - единственный способ вернуть контроль над экономической ситуацией в стране.

Недавнее исследование показало, что французы становятся самыми бедными в Европе по показателю ВВП на душу населения. При этом, по данным Cnews, 77 % жителей Пятой республики пессимистично оценивают будущее страны. И многие французы связывают это с членством в ЕС, поскольку реальные решения принимаются не в самой стране и без учета интересов граждан. Не удивительно, что в центре Парижа жгут и рвут флаги объединения.