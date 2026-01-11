3.68 BYN
Тысячи медиков выходят на улицы Парижа против реформ
Автор:Редакция news.by
В знак протеста против реформ прошла общенациональная забастовка работников здравоохранения во Франции.
Медики недовольны ужесточением контроля государства над больничными, сборами и условиями практики. Система здравоохранения Франции находится под угрозой недофинансированного бюджета, увеличения бумажной работы и финансового давления, а все это подрывает качество ухода за пациентами.
Продлится забастовка минимум до середины января.