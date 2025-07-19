Тысячи медуз заполонили Азовское море

Тысячи гигантских медуз заполонили побережье Азовского моря в Краснодарском крае. Одна такая медуза может нанести серьезные ожоги, а плавание в такой воде опасно для здоровья.

Хуже всего обстановка в районе курорта Пересыпь. По словам специалистов, медузы приплыли из-за теплой зимы и снижения притока пресной воды от рек. Эти условия стали идеальными для размножения. Также всему виной может быть юго-западный ветер, который прибил медуз из открытой части Азовского моря к берегу.