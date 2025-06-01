Тысячи противников перехода на евро вышли на улицы Болгарии

В Болгарии тысячи противников замены национальной валюты на евро вышли на улицы страны с акциями протеста. Самая массовая - в столице Софии. Здесь собравшиеся потребовали отставки правительства.

По их словам, введение европейской валюты только усугубит экономическую ситуацию в Болгарии. Так уровень госдолга вырастет до среднего уровня, а население станет еще беднее, чем сейчас.