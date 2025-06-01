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Тысячи противников перехода на евро вышли на улицы Болгарии
В Болгарии тысячи противников замены национальной валюты на евро вышли на улицы страны с акциями протеста. Самая массовая - в столице Софии. Здесь собравшиеся потребовали отставки правительства.
По их словам, введение европейской валюты только усугубит экономическую ситуацию в Болгарии. Так уровень госдолга вырастет до среднего уровня, а население станет еще беднее, чем сейчас.
Болгария - одна из 27 стран ЕС, при этом одна из 7, где евро пока не используют. Дата перехода переносилась несколько раз, последний - на 1 января 2026 года. По социологии двухнедельной давности, 41 % опрошенных категорически против отказа от лева и требуют референдума по данному вопросу.