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Тысячи солдат, БТР, новейшие танки и ЗРК. Польша создала новую бригаду на границе с Россией
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армия_инвато2025-02-27T12:35:19.000000Z00
Польша усиливает блокаду Калининграда. В Варминско-Мазурском воеводстве прямо на границе с Россией сформирована ударная механизированная бригада.
В мероприятиях по случаю ввода в строй нового соединения принял участие польский министр обороны.
Планируется, что бригада станет крупнейшим воинским формированием в российском приграничье. В ее составе будет несколько тысяч солдат, а в основе вооружения колесные БТР, новейшие танки и ЗРК.
Формирование бригады состоялось якобы в рамках проекта "Восточный щит". Он направлен на укрепление границ с Беларусью и Россией. Только вооружение отнюдь не оборонительное.