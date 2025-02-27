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Тысячи солдат, БТР, новейшие танки и ЗРК. Польша создала новую бригаду на границе с Россией

Польша усиливает блокаду Калининграда. В Варминско-Мазурском воеводстве прямо на границе с Россией сформирована ударная механизированная бригада.

В мероприятиях по случаю ввода в строй нового соединения принял участие польский министр обороны.

Планируется, что бригада станет крупнейшим воинским формированием в российском приграничье. В ее составе будет несколько тысяч солдат, а в основе вооружения колесные БТР, новейшие танки и ЗРК.

Формирование бригады состоялось якобы в рамках проекта "Восточный щит". Он направлен на укрепление границ с Беларусью и Россией. Только вооружение отнюдь не оборонительное.

ПольшаРоссияграница