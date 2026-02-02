Тысячи жителей Польши остались без воды и отопления

В Польше сильные морозы привели к масштабным авариям водопроводных и тепловых сетей в крупнейших городах страны. Без воды и отопления остались тысячи жителей городов: Варшава, Лодзь, Познань и Сувалки. А по данным МВД, морозы уже унесли жизни более 50 человек. Еще около 40 пострадали от переохлаждения. Чаще всего жертвами становятся бездомные. В потолок бьют и тарифы за электричество. Коммунальные услуги полякам теперь обходятся в 300-400 евро. Это самые высокие показатели в Евросоюзе.