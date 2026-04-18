У Навроцкого во время интервью выпал пакетик со снюсом

Инцидент в прямом эфире: польский диктатор уронил репутацию вместе с пакетиком табака. Во время интервью YouTube-каналу у Навроцкого выпал снюс. Один из ведущих поднял его и вернул владельцу.

Во время эфира Навроцкого спросили об инициативе правительства по запрету продажи электронных сигарет и снюсов. Он признался, что ему было бы трудно принять решение по этому вопросу, потому что оно касается лично его, "и об этом знает вся Польша".