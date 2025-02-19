У Папы Римского выявлена двусторонняя пневмония

Глава Римско-католической церкви с 14 февраля находится в римской больнице имени Агостина Джемелли. До госпитализации на протяжении трех недель он страдал бронхитом, однако не отменял запланированные мероприятия и аудиенции, хотя некоторые проводил в личной резиденции - гостинице Святой Марфы на территории Ватикана. Серьезными бронхитами Франциск, который еще в молодости перенес усечение одного легкого, страдает каждую зиму. В 2023 году он уже лежал в больнице из-за воспаления дыхательных путей. Потом он признался журналистам, что лечился от воспаления легких и "это было непросто".