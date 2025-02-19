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У Папы Римского выявлена двусторонняя пневмония
Папа Римский Франциск переносит двустороннюю пневмонию. Об этом говорится в заявлении службы печати Святого престола, пишет ТАСС.
Компьютерная томография грудной клетки показала начало двусторонней пневмонии, потребовавшей дальнейшей медикаментозной терапии.
В заявлении также указывается, что общее состояние 88-летнего понтифика стабильное, хотя "общая клиническая картина остается сложной".
Как уточняется, Франциск в течение дня "отдыхает, молится и читает". Он просит молиться за него.
Глава Римско-католической церкви с 14 февраля находится в римской больнице имени Агостина Джемелли. До госпитализации на протяжении трех недель он страдал бронхитом, однако не отменял запланированные мероприятия и аудиенции, хотя некоторые проводил в личной резиденции - гостинице Святой Марфы на территории Ватикана. Серьезными бронхитами Франциск, который еще в молодости перенес усечение одного легкого, страдает каждую зиму. В 2023 году он уже лежал в больнице из-за воспаления дыхательных путей. Потом он признался журналистам, что лечился от воспаления легких и "это было непросто".