У побережья Камчатки произошло два землетрясения
Автор:Редакция news.by
Два подземных толчка магнитудой 5,8 и 6 зафиксировали у побережья Камчатки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
Отмечается, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло на расстоянии 204 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр находился на глубине 10 км. Подземный толчок, магнитуда которого составила 6, зафиксирован в 210 км от краевого центра на глубине 16,6 км.