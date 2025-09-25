У побережья Камчатки произошло два землетрясения

Два подземных толчка магнитудой 5,8 и 6 зафиксировали у побережья Камчатки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло на расстоянии 204 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр находился на глубине 10 км. Подземный толчок, магнитуда которого составила 6, зафиксирован в 210 км от краевого центра на глубине 16,6 км.