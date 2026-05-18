3.81 BYN
2.75 BYN
3.20 BYN
У рубежей Союзного государства начались учения НАТО
Автор:Редакция news.by
НАТО продолжает нагнетать напряженность у рубежей Союзного государства. Сегодня в Финляндии стартовал второй этап учений "Удар саблей" под кодовым названием "Северная звезда".
До конца мая на полигоне Вуосанка (всего в 70 километрах от российской границы) около 4,5 тыс. военнослужащих, включая контингенты из США, Великобритании, Франции и Польши, будут отрабатывать наступательные операции.
Координаторы скрывают точные данные о количестве бронетехники и ударных систем в маневрах.