У Трампа проблема, как красиво выйти из конфликта с Ираном - мнение эксперта

"У него проблема, как завершить и красиво выйти из ситуации с Ираном? Иран не идет навстречу американцам. Трамп создал вокруг себя информационный хаос, где очень трудно отследить последовательность его мыслей. Власти Ирана не воспринимают его предложения о перемирии, им нужно полное завершение этого конфликта. И мы уже поняли, что Иран в этом конфликте взял инициативу. Он перехватил у Израиля и Соединенных Штатов инициативу, поэтому он диктует условия. Требования, которые состоят из 15 пунктов и были представлены Ирану, он не воспринимает серьезно", - отметил гость в студии.

"Возможно, это тоже какое-то информационное сопротивление. Соединенные Штаты говорят, что они достигли всего, что хотели в этом конфликте - уже два, грубо говоря, комплекта руководства Ирана уничтожили. Мы самые важные объекты уничтожили, поэтому можете заканчивать. Трамп говорит уже, что Ормузский пролив не создает проблему для Соединенных Штатов Америки. Когда к нему обратились руководители Англии и Франции: "Давайте как-то решать вопрос, потому что он бьет по экономике Европы в целом и в мире". Он им ответил: "Мне нравится забирать у Ирана нефть, а вы, если хотите решить вопрос с Ормузским проливом, пожалуйста, идите туда и решайте", - констатировал Геннадий Лепешко. - Но каким образом выйти красиво из этого конфликта? Вот в чем вопрос. Иран создает такую ситуацию в Персидском заливе, чтобы обвинить во всем Соединенные Штаты, а мы видим, что этот конфликт влияет не только на геополитику, но и на мировую экономику".