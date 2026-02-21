Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Убийство ультраправого 23-летнего активиста во Франции вызвало массовые протесты

Массовые протесты прокатились накануне по всей Франции и продолжатся сегодня. Причина недовольства сотен тысяч граждан - убийство в Лионе католического активиста Квентина Деранка.

23-летнего студента жестоко избили представители движения "Антифа" в момент, когда он с товарищами участвовал в пикете: позднее несчастный умер в больнице.

В ряде городов Франции левые манифестанты блокировали маршруты движения правых демонстрантов, и дело чудом не дошло до столкновений. По делу о гибели студента никто не задержан, а сам факт его гибели проигнорирован общенациональной прессой: протесты правых подаются как немотивированное проявление национализма и даже фашизма.

В сетевых СМИ католического направления появились утверждения, что убийцы покрываются с самого верха: это не выглядит конспирологией, учитывая, какое противодействие оказывается любому распространению информации о погибшем. Возмущение французов растет и обещает властям самые серьезные испытания.

