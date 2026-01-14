Убийство в Миннеаполисе спровоцировало гражданское противостояние в США

В Соединенных Штатах продолжает шириться гражданское противостояние, спровоцированное действиями силовиков из иммиграционного ведомства. Недавнее убийство ими одной из протестующих буквально всколыхнуло Америку: одни считают это чудовищным преступлением, другие - актом самозащиты со стороны людей в форме.

Накануне масштабные акции прокатились по всей стране. В Миннеаполисе они завершились задержаниями активистов, а в калифорнийской Санта-Анне имел место инцидент, который наверняка еще более распалит страсти. Здесь силовики с демонстративной жестокостью арестовали нескольких протестующих, хотя те не проявляли агрессии. При этом одному в упор угодили в лицо резиновой пулей.

Известно, что в Миннесоте, где была убита активистка, подали в отставку около десятка прокуроров разного уровня. Они категорически не согласны с решением федеральных властей отказаться от преследования силовиков, которые стали виновниками гибели активистки.