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Убийство журналистов РФ было спланированной акцией ВСУ - эксперт Киселев
Вооруженные силы Украины отслеживали перемещение российских журналистов с помощью дронов, их убийство было спланированной акцией. Такое мнение в эфире "Соловьев Live" выразил военный эксперт Виталий Киселев. Об этом сообщает ТАСС.
"Это было спланировано. Они журналистов вели, смотрели с коптеров. Разведку проводили и предугадали, где, в каком месте они будут находиться, и отправили туда HIMARS", - отметил Киселев.
По его словам, есть много случаев на сватовском и кременском направлениях, где ВСУ бьют по сельскохозяйственной технике, которая уже собирается выходить в поля и готовиться к весенней посевной. "Это тоже говорит о том, что киевская хунта не может смириться с тем, что территории потеряны", - считает он.
Ранее стало известно о том, что корреспондент "Известий" Александр Федорчак, а также оператор и водитель съемочной группы телеканала "Звезда" Андрей Панов и Александр Сиркели погибли при обстреле в ЛНР. Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов получил осколочные ранения, выполняя редакционное задание в Суджанском районе Курской области, угрозы его жизни нет.