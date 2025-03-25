Убийство журналистов РФ было спланированной акцией ВСУ - эксперт Киселев

Вооруженные силы Украины отслеживали перемещение российских журналистов с помощью дронов, их убийство было спланированной акцией. Такое мнение в эфире "Соловьев Live" выразил военный эксперт Виталий Киселев. Об этом сообщает ТАСС.

"Это было спланировано. Они журналистов вели, смотрели с коптеров. Разведку проводили и предугадали, где, в каком месте они будут находиться, и отправили туда HIMARS", - отметил Киселев.

По его словам, есть много случаев на сватовском и кременском направлениях, где ВСУ бьют по сельскохозяйственной технике, которая уже собирается выходить в поля и готовиться к весенней посевной. "Это тоже говорит о том, что киевская хунта не может смириться с тем, что территории потеряны", - считает он.