3.71 BYN
2.91 BYN
3.40 BYN
Участники беспорядков в Иране получали деньги за убийства и поджоги
Участники беспорядков в Иране получали деньги за убийства и поджоги, заявил глава Минобороны страны.
Насирзаде также озвучил, что были даже установлены расценки за диверсии: убийство человека - 3,5 тыс. долларов, поджог автомобиля - 1600, полицейского участка - около 500 долларов, совершение акта вандализма - 100 долларов.
Ранее глава МИД Ирана заявил, что протестные настроения сначала носили мирный характер, власти Ирана вступили с участниками в диалог. После этого начался "второй этап", в который вмешались "новые лица", а протесты стали перерастать в насилие.
С 8 по 10 января появились уже "вооруженные террористические элементы и группировки". Цель - подтолкнуть протест к мятежу и кровопролитию. Тегеран пообещал расследовать все случаи провокаций.