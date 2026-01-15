Участники беспорядков в Иране получали деньги за убийства и поджоги, заявил глава Минобороны страны.

Насирзаде также озвучил, что были даже установлены расценки за диверсии: убийство человека - 3,5 тыс. долларов, поджог автомобиля - 1600, полицейского участка - около 500 долларов, совершение акта вандализма - 100 долларов.

Ранее глава МИД Ирана заявил, что протестные настроения сначала носили мирный характер, власти Ирана вступили с участниками в диалог. После этого начался "второй этап", в который вмешались "новые лица", а протесты стали перерастать в насилие.