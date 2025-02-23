Участники демонстрации в Софии выступили против евро

Сотни человек вышли на протест в Софии, чтобы отстоять национальную валюту. Участники демонстрации выступили против присоединения страны к еврозоне. Протестующие забросали здание представительства Европейского парламента яйцами и краской. А затем сожгли флаг Евросоюза и чучела еврочиновников.

Как заявили участники протестов, в случае введения евро в качестве официальной валюты в Болгарии "жизнь станет трудной для всех". В стране опасаются роста цен и падения реальной заработной платы. Не обошлось без стычек с полицией и арестов.