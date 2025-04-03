Ученые обнаружили ДНК исчезнувшей расы людей

Международная команда палеогенетиков изучила останки двух человек, найденные в границах археологического памятника Такаркори на территории современной Ливии. Ученые расшифровали ДНК древних людей и пришли к выводу, что они принадлежали к ранее неизвестной популяции. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на "МИР24".

Предполагается, что эта линия отделилась от других африканцев около 60 тыс. лет назад. В распоряжении ученых оказались останки нескольких человек, похороненных примерно 7 тыс. лет назад.

Исследователи детально изучили ДНК двух женщин и заявили, что были обнаружили ядерные геномы, которые не могут быть кластеризованы ни с одной из известных человеческих популяций. С точки зрения генетического профиля полученные данные наиболее близки к современным жителям северо-запада Африки. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Nature.

Ученые предположили, что популяция, к которой принадлежали эти люди, выделилась порядка 60 тыс. лет назад. Более чем на 90 % их геном уникален.

Представители неизвестной популяции жили в Сахаре в так называемый влажный период - он начался примерно 14,5 тыс. лет назад и закончился около 5 тыс. лет назад. В это время Сахара была зеленой, в ней присутствовала бурная растительность, а также богатая флора и фауна. Именно поэтому там возникали поселения древних людей - охотников, рыболовов и собирателей и животноводов.