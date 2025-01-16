Ученые обнаружили уникальную планетную систему, включающую в себя сразу и так называемый горячий юпитер, и другие планеты, в том числе сверхземлю, пишет портал Space.com со ссылкой на открытие исследователей университетов Женевы, Берна, Цюриха и Национального центра компетенции в области исследований планет Швейцарии, передает РИА Новости.

Речь идет о системе звезды WASP-132 в созвездии Волка, расположенной в 403 световых годах от Земли. По данным портала, она уникальна тем, что в ней одновременно присутствуют и горячий юпитер, и другие планеты, что противоречит ранее известным данным.

Горячий юпитер - газовый гигант, сопоставимый по размеру с Юпитером, который находится очень близко к своей звезде. Ранее предполагалось, что в системах с горячими юпитерами других планет не бывает. Это связывали с теориями образования таких планет: горячие юпитеры, предположительно, не сразу появлялись у звезды, а постепенно с ней сближались и "по пути" должны были захватить материю или разрушить другие крупные небесные тела.

Однако у WASP-132 обнаружился не только горячий юпитер, но и сверхземля - планета, похожая на Землю, но тяжелее. Причем, по данным ученых, она расположена к звезде даже ближе, чем газовый гигант. Кроме того, в системе есть ледяной гигант, находящийся на значительном удалении от звезды.

"Это напоминание о том, что планетные системы очень разнообразны и что есть еще много аспектов, связанных с формированием планет и ранней эволюцией молодых систем, которые мы не понимаем", - приводит портал слова астронома Цюрихского университета Равита Хелледа.