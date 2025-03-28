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Ученые обнаружили в горных тропических лесах Танзании новый вид гигантских деревьев-долгожителей
Международная группа ботаников открыла в горных тропических лесах Танзании новый вид гигантских деревьев-долгожителей возрастом от 2 тыс. до 3 тыс. лет. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на "МИР24".
Дерево, названное Tessmannia princeps (от лат. "наиболее выдающийся"), было впервые замечено в 2019 году в лесных резерватах Улути-Виллидж и Бома-ла-Мзинга. Его отличительные особенности - высота, превышающая соседние виды, необъятный ствол и белые цветы с желтыми кончиками.
Недавно ученые вернулись на место, где было замечено уникальное дерево, и обнаружили там около 100 экземпляров, один из которых упал по естественным причинам. Это позволило им собрать образцы древесины для тестирования. В одном сантиметре древесины, извлеченной из ее сердцевины, ученые насчитали 12-15 колец. Обычно деревья формируют кольца со скоростью одно в год, что говорит о том, что дереву требуется до 15 лет, чтобы добавить один сантиметр к своему обхвату. "Это позволяет предположить, что возраст самых крупных деревьев составляет около 2 тыс. - 3 тыс. лет", - рассказал один из ботаников.
Ученые отмечают, что этот вид довольно уязвим из-за крайне медленного роста, ограниченного ареала произрастания (горы Удзунгва и долина Мнгета) и небольшой популяции. Однако территория, на которой они растут, имеет статус национального парка, что защищает деревья от вырубки.
Ученые планируют продолжить изучение этих деревьев, чтобы понять механизмы их феноменального долголетия.