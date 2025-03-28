Ученые обнаружили в горных тропических лесах Танзании новый вид гигантских деревьев-долгожителей

Недавно ученые вернулись на место, где было замечено уникальное дерево, и обнаружили там около 100 экземпляров, один из которых упал по естественным причинам. Это позволило им собрать образцы древесины для тестирования. В одном сантиметре древесины, извлеченной из ее сердцевины, ученые насчитали 12-15 колец. Обычно деревья формируют кольца со скоростью одно в год, что говорит о том, что дереву требуется до 15 лет, чтобы добавить один сантиметр к своему обхвату. "Это позволяет предположить, что возраст самых крупных деревьев составляет около 2 тыс. - 3 тыс. лет", - рассказал один из ботаников.