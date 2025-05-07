Учителям в Молдове пригрозили увольнением за посещение Марша Победы 9 мая

В Молдове сотрудникам сферы образования пригрозили возможным увольнением, если они примут участие в Марше Победы 9 мая, сообщает РИА Новости.

Также известно, что и школьникам не рекомендовано участвовать в подобных мероприятиях. Такую информацию сообщила 7 мая оппозиционная в республике Партия социалистов.

Ранее глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что госсекретарь министерства образования Молдовы Валентина Олару в неофициальном порядке довела до руководителей учебных заведений, что все, кто будут замечены на мероприятиях, посвященных Дню Победы, на переаттестацию могут не рассчитывать.