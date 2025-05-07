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Учителям в Молдове пригрозили увольнением за посещение Марша Победы 9 мая
В Молдове сотрудникам сферы образования пригрозили возможным увольнением, если они примут участие в Марше Победы 9 мая, сообщает РИА Новости.
Также известно, что и школьникам не рекомендовано участвовать в подобных мероприятиях. Такую информацию сообщила 7 мая оппозиционная в республике Партия социалистов.
Ранее глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что госсекретарь министерства образования Молдовы Валентина Олару в неофициальном порядке довела до руководителей учебных заведений, что все, кто будут замечены на мероприятиях, посвященных Дню Победы, на переаттестацию могут не рассчитывать.
"Особое возмущение вызывает давление на педагогов и учеников - им открыто угрожают увольнениями за участие в Марше Победы. Призывы увольнять учителей за участие в марше - это грубое нарушение прав человека и свободы выражения мнений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Соцпартии.