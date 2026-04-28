В ответ на экономические и социальные последствия кризиса, спровоцированного конфликтом вокруг Ирана, Европейская комиссия готовит пакет срочных мер. Согласно данным, опубликованным испанской газетой El Pais, основная цель Брюсселя - смягчить нагрузку на население, сталкивающееся с ростом цен и энергетической нестабильностью.

Чтобы снизить общее потребление энергии и уменьшить зависимость от внешних факторов, Еврокомиссия настойчиво рекомендует странам ЕС ввести обязательный день удаленной работы в неделю, а также закрывать общественные здания, когда это технически возможно. Такой подход призван не только сократить бюджетные расходы, но и уменьшить транспортную загруженность.

Ключевым элементом антикризисного плана также становится поддержка мобильности граждан. Осознавая, что не все могут работать из дома, а резкое подорожание топлива бьет по кошелькам домохозяйств, Европейская комиссия предлагает сделать общественный транспорт более доступным. Снижение цен на проезд, наряду с популяризацией удаленной занятости, должно частично компенсировать потерю доходов населения и снизить социальную напряженность.

Сам факт разработки таких мер сигнализирует о том, что европейские институты рассматривают текущий геополитический кризис как долгосрочный вызов, требующий системной адаптации привычного уклада жизни. Подробности смотрите в проекте "Тренды".

Топливный кризис стал для начальства прекрасным поводом заняться любимым делом - тащить и не пущать. Оно, начальство, как тот солдат из древнего анекдота, "всегда об этом думает", хотя, казалось бы, как никакой связи между ограничениями и сокращением поставок топлива нет и быть не должно. Рыночек для того нужен, чтобы все порешать. Но нет, наступление на права маленького человека началось сразу по всем фронтам. Для начала европейского обывателя решено привести в состояние крайнего изумления.

"Никто не знает, как долго продлится кризис, но коротким он точно не будет: даже если завтра наступит мир, последствия конфликта продолжат еще долго ощущаться, ведь энергетическая инфраструктура на Ближнем Востоке разрушена войной. Мы все надеемся на скорейшее установление мира, но даже если мир наступит завтра, к нормальной жизни в обозримом будущем уже вернуться не получится!" - отметил комиссар ЕС по энергетике Дэн Йоргенсен.

"Наши расходы на импорт ископаемого топлива увеличились более чем на 22 млрд евро: потрачены дополнительные деньги, а топлива куплено столько же, ни на одну молекулу больше. Даже после того, как боевые действия прекратятся, перебои в поставках энергоносителей сохранятся еще определенное время", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

