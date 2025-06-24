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Удары США по объекту в Натанзе могли привести к радиоактивному загрязнению - МАГАТЭ
Американские авиаудары по иранскому ядерному объекту в Натанзе могли привести к локальному загрязнению. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), информирует ТАСС.
Согласно оценке агентства, удары пришлись на территорию над подземными залами, которые ранее использовались как для обогащения урана, так и для хранения материалов. "МАГАТЭ оценивает, что этот удар мог вызвать локальное загрязнение и химические риски", - говорится в документе.
Отмечается, что из-за ударов по объекту в Фордо "были повреждены подъездные пути к подземному комплексу и один из входов в объект".
Помимо этого, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не зафиксировало какого-либо радиационного воздействия на соседние с Ираном страны вследствие ударов, нанесенных ВС Израиля и США по иранским ядерным объектам. "Основываясь на имеющиеся данные, МАГАТЭ может с уверенностью утверждать, что (вследствие ударов. - Прим. БЕЛТА) не было зафиксировано никакого радиационного воздействия на население и окружающую среду в соседних странах. Что особенно важно с точки зрения ядерной безопасности, исследовательские и энергетические реакторы Ирана не стали объектами ударов", - приводятся слова Гросси на сайте МАГАТЭ.