Удары США по объекту в Натанзе могли привести к радиоактивному загрязнению - МАГАТЭ

Американские авиаудары по иранскому ядерному объекту в Натанзе могли привести к локальному загрязнению. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), информирует ТАСС.

Согласно оценке агентства, удары пришлись на территорию над подземными залами, которые ранее использовались как для обогащения урана, так и для хранения материалов. "МАГАТЭ оценивает, что этот удар мог вызвать локальное загрязнение и химические риски", - говорится в документе.

Отмечается, что из-за ударов по объекту в Фордо "были повреждены подъездные пути к подземному комплексу и один из входов в объект".