Уиткофф: Делегации в Абу-Даби договорились об обмене 314 военнопленными

Россия, США и Украина договорились обменять 314 военнопленных, а в ближайшие недели ожидается новый этап продвижения переговоров, сообщил спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

Он подчеркнул, что это первый подобный обмен за пять месяцев, который, к слову, уже состоялся. Россия вернула 157 военных из украинского плена, взамен переданы 157 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны России. Также возвращены трое жителей Курской области, которых киевский режим незаконно удерживал. Они будут доставлены домой.

Саму встречу в Абу-Даби Уиткофф назвал продуктивной, но отметил, что для урегулирования конфликта еще предстоит проделать значительную работу. Тем временем второй день переговоров продолжается в условиях строгой секретности.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прогресс не будет раскрыт до того, как появится реальный прорыв, так как эта тема чувствительна, затрагивается много деликатных вопросов.

В свою очередь спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил, что делегации достигли прогресса по мирному соглашению, несмотря на "разжигателей" конфликта из Великобритании и Евросоюза.