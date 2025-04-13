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Уиткофф: Мирное соглашение по Украине касается 5 территорий, но оно подразумевает гораздо большее
Мирное соглашение по Украине будет включать урегулирование вопроса 5 территорий. Об этом рассказал спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.
Американский дипломат отметил, что документ также будет содержать ряд протоколов безопасности и другие важные геополитические аспекты.
"Это мирное соглашение касается так называемых 5 территорий, но оно подразумевает гораздо большее. Есть еще протоколы безопасности, 5-я статья НАТО, есть множество связанных с этим деталей. Это сложная ситуация, в основе которой находятся действительно проблемные события, произошедшие между двумя странами", - рассказал Стивен Уиткофф.
Комментируя прошедшую в Санкт-Петербурге встречу с президентом России Владимиром Путиным, Уиткофф отметил, что в рамках урегулирования украинского конфликта появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира.