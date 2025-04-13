Уиткофф: Мирное соглашение по Украине касается 5 территорий, но оно подразумевает гораздо большее

Мирное соглашение по Украине будет включать урегулирование вопроса 5 территорий. Об этом рассказал спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

Американский дипломат отметил, что документ также будет содержать ряд протоколов безопасности и другие важные геополитические аспекты.

"Это мирное соглашение касается так называемых 5 территорий, но оно подразумевает гораздо большее. Есть еще протоколы безопасности, 5-я статья НАТО, есть множество связанных с этим деталей. Это сложная ситуация, в основе которой находятся действительно проблемные события, произошедшие между двумя странами", - рассказал Стивен Уиткофф.

Стивен Уиткофф и Владимир Путин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f0062a4-1d95-4b47-9419-578b2f6b15ac/conversions/78889fd2-e915-4ba2-8da3-1fb48d758a8b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f0062a4-1d95-4b47-9419-578b2f6b15ac/conversions/78889fd2-e915-4ba2-8da3-1fb48d758a8b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f0062a4-1d95-4b47-9419-578b2f6b15ac/conversions/78889fd2-e915-4ba2-8da3-1fb48d758a8b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f0062a4-1d95-4b47-9419-578b2f6b15ac/conversions/78889fd2-e915-4ba2-8da3-1fb48d758a8b-xl-___webp_1920.webp 1920w Стивен Уиткофф и Владимир Путин