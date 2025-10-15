3.71 BYN
Уиткофф опроверг информацию о своем уходе с поста спецпосланника Трампа
Автор:Редакция news.by
Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф опроверг приведенные в материале портала Middle East Eye утверждения о том, что он вскоре покинет свой пост. Об этом пишет ТАСС.
"Эта публикация на 100 % является заведомо ложной, ее следует незамедлительно опровергнуть, - написал Уиткофф в социальной сети X, комментируя этот материал. - Я часто удивляюсь тому, как так называемые журналисты придумывают такую смехотворную чепуху".
Уиткофф отметил, что "как никогда ранее глубоко вовлечен в мирное урегулирование" и продолжает работать в администрации Трампа.
В упомянутой публикации со ссылкой на источники сообщается, что Уиткофф может в скором времени покинуть пост, чтобы сосредоточиться на развитии своего бизнеса.
Фото ТАСС