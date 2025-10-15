Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Уиткофф опроверг информацию о своем уходе с поста спецпосланника Трампа

Стивен Уиткофф

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф опроверг приведенные в материале портала Middle East Eye утверждения о том, что он вскоре покинет свой пост. Об этом пишет ТАСС.

"Эта публикация на 100 % является заведомо ложной, ее следует незамедлительно опровергнуть, - написал Уиткофф в социальной сети X, комментируя этот материал. - Я часто удивляюсь тому, как так называемые журналисты придумывают такую смехотворную чепуху".

Уиткофф отметил, что "как никогда ранее глубоко вовлечен в мирное урегулирование" и продолжает работать в администрации Трампа.

Уиткофф хочет покинуть пост спецпосланника США после сделки по Газе

В упомянутой публикации со ссылкой на источники сообщается, что Уиткофф может в скором времени покинуть пост, чтобы сосредоточиться на развитии своего бизнеса.

