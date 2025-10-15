Уиткофф опроверг информацию о своем уходе с поста спецпосланника Трампа

Стивен Уиткофф news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66109261-047a-4410-9cdf-4cd3ab12636d/conversions/bf21ef78-3b7b-4c9d-ad88-fa8347fca30c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66109261-047a-4410-9cdf-4cd3ab12636d/conversions/bf21ef78-3b7b-4c9d-ad88-fa8347fca30c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66109261-047a-4410-9cdf-4cd3ab12636d/conversions/bf21ef78-3b7b-4c9d-ad88-fa8347fca30c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66109261-047a-4410-9cdf-4cd3ab12636d/conversions/bf21ef78-3b7b-4c9d-ad88-fa8347fca30c-xl-___webp_1920.webp 1920w Стивен Уиткофф

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф опроверг приведенные в материале портала Middle East Eye утверждения о том, что он вскоре покинет свой пост. Об этом пишет ТАСС.

"Эта публикация на 100 % является заведомо ложной, ее следует незамедлительно опровергнуть, - написал Уиткофф в социальной сети X, комментируя этот материал. - Я часто удивляюсь тому, как так называемые журналисты придумывают такую смехотворную чепуху".

Уиткофф отметил, что "как никогда ранее глубоко вовлечен в мирное урегулирование" и продолжает работать в администрации Трампа.

В упомянутой публикации со ссылкой на источники сообщается, что Уиткофф может в скором времени покинуть пост, чтобы сосредоточиться на развитии своего бизнеса.