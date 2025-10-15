3.71 BYN
Уиткофф хочет покинуть пост спецпосланника США после сделки по Газе
Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф хочет покинуть свой пост, чтобы сосредоточиться на собственном бизнесе. Об этом пишет издание Middle East Eye со ссылкой на источники.
В материале отмечается, что Уиткофф намерен посвятить время своему бизнесу после месяцев "изнурительной" дипломатии на Ближнем Востоке.
Уход Уиткоффа, как отмечается в публикации, может поставить под сомнение то, насколько активно Соединенные Штаты будут участвовать в последующих этапах реализации мирного плана президента США Дональда Трампа по Газе из 20 пунктов.
При этом в ходе встречи Дональда Трампа и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в кулуарах саммита в Египте Уиткофф заявлял, что будет заниматься реализацией следующих пунктов соглашения по Газе, в частности ее восстановлением.
В египетском Шарм-эш-Шейхе 13 октября прошел "саммит мира", призванный укрепить статус соглашения о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС. На саммите президент Египта, эмир Катара, президент США и президент Турции подписали итоговое соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по разрешению конфликта. В ООН также призвали все стороны конфликта соблюдать закрепленные параметры режима прекращения огня.
Фото АР