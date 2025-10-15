Уиткофф хочет покинуть пост спецпосланника США после сделки по Газе

Стив Уиткофф. Фото АР news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18f74125-a399-4510-9a99-399729bbbbdd/conversions/80cb53da-28d5-4a79-b688-eb571763e179-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18f74125-a399-4510-9a99-399729bbbbdd/conversions/80cb53da-28d5-4a79-b688-eb571763e179-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18f74125-a399-4510-9a99-399729bbbbdd/conversions/80cb53da-28d5-4a79-b688-eb571763e179-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18f74125-a399-4510-9a99-399729bbbbdd/conversions/80cb53da-28d5-4a79-b688-eb571763e179-xl-___webp_1920.webp 1920w

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф хочет покинуть свой пост, чтобы сосредоточиться на собственном бизнесе. Об этом пишет издание Middle East Eye со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что Уиткофф намерен посвятить время своему бизнесу после месяцев "изнурительной" дипломатии на Ближнем Востоке.

Уход Уиткоффа, как отмечается в публикации, может поставить под сомнение то, насколько активно Соединенные Штаты будут участвовать в последующих этапах реализации мирного плана президента США Дональда Трампа по Газе из 20 пунктов.

При этом в ходе встречи Дональда Трампа и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в кулуарах саммита в Египте Уиткофф заявлял, что будет заниматься реализацией следующих пунктов соглашения по Газе, в частности ее восстановлением.

В египетском Шарм-эш-Шейхе 13 октября прошел "саммит мира", призванный укрепить статус соглашения о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС. На саммите президент Египта, эмир Катара, президент США и президент Турции подписали итоговое соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по разрешению конфликта. В ООН также призвали все стороны конфликта соблюдать закрепленные параметры режима прекращения огня.