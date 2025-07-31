Уиткофф собирается посетить Россию с официальным визитом

На встрече с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что Стив Уиткофф направится туда после того, как посетит Израиль. Ранее спецпосланник американского лидера сообщал, что хотел бы достичь урегулирования украинского кризиса и долгосрочного мира на Ближнем Востоке до окончания президентского срока Трампа. Сам 47-й президент США заявил, что собирается ввести санкции против России по истечении десятидневного срока, но признал, что эти меры вряд ли повлияют на ситуацию вокруг украинского конфликта.