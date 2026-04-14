Украина и ФРГ подписали оборонный пакет на 4 млрд евро

Киев и Берлин договорились о новом масштабном пакете оборонного сотрудничества на 4 млрд евро. Об этом сообщил украинский министр обороны.

По его данным, в рамках договоренностей подписано 3 ключевых соглашения. Так, Берлин профинансирует контракт на несколько сотен ракет для Patriot и поставит 36 пусковых установок IRIS-T.

Кроме того, стороны договорились об инвестициях на 300 млн евро в дальнобойные возможности для наращивания производства украинского вооружения. Также Киев и Берлин запускают совместное производство беспилотников средней дальности (на первом этапе изготовят 5 тыс. единиц).