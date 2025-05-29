Украина может получить от МВФ транш почти 500 млн долларов

Международный валютный фонд и Украина предварительно согласовали выдачу Киеву очередного транша в размере около 500 млн долларов. Такая информация стала известна 29 мая в ходе обнародования заявления фонда, сообщает РИА Новости .

" МВФ и украинские власти согласовали условия для восьмого пересмотра действующей четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF). Соглашение предварительное и подлежит утверждению Советом директоров фонда ", - заявил глава миссии МВФ по Украине Гэвин Грей.

МВФ отметил, что Украина выполнила все контрольные показатели, необходимые для получения новой выплаты, и продолжает двигаться по согласованной программе реформ. При этом в фонде подчеркнули, что украинская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на трудности, связанные с боевыми действиями и разрушениями инфраструктуры.