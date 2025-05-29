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Украина может получить от МВФ транш почти 500 млн долларов
Международный валютный фонд и Украина предварительно согласовали выдачу Киеву очередного транша в размере около 500 млн долларов. Такая информация стала известна 29 мая в ходе обнародования заявления фонда, сообщает РИА Новости.
"МВФ и украинские власти согласовали условия для восьмого пересмотра действующей четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF). Соглашение предварительное и подлежит утверждению Советом директоров фонда", - заявил глава миссии МВФ по Украине Гэвин Грей.
В случае окончательного одобрения общая сумма средств, полученных Украиной в рамках программы, составит 10,65 млрд долларов.
МВФ отметил, что Украина выполнила все контрольные показатели, необходимые для получения новой выплаты, и продолжает двигаться по согласованной программе реформ. При этом в фонде подчеркнули, что украинская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на трудности, связанные с боевыми действиями и разрушениями инфраструктуры.