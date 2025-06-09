Несмотря на достигнутые в Стамбуле договоренности о том, что российская сторона также в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тысяч тел погибших солдат ВСУ, Киев их пока не принял. 6 июня рефрижераторы с первой партией - более чем с 1 200 телами погибших украинских военнослужащих - прибыли для передачи их украинской стороне. Однако со стороны "незалежнай" на встречу так никто и не явился. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что украинская сторона отказывается принимать тела погибших солдат ВСУ, потому что ей тяжело признавать такие потери, а деньги, которые были предназначены для компенсации, уже потрачены на другие нужды.