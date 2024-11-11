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Украина планирует блокировать транзит нефти через свою территорию
Вслед за газовым Украина готовится прекратить также и нефтяной российский транзит через свою территорию. Соответствующий закон был внесен в Раду депутатами парламента. Летом прошлого года указанный транзит уже блокировался, но потом был восстановлен по требованию ЕС, однако главными получателями нефти являются Венгрия и Словакия, которые конфликтуют с Брюсселем. Теперь, похоже, Евросоюз с легким сердцем позволит Киеву прекратить обслуживание поставок. В прошлом году транзит нефти через Украину составил менее 15 миллионов тонн. Это почти в 4 раза меньше, чем 10 лет назад.
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