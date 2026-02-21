Украина предложила ЕС нефтепровод "Одесса - Броды" вместо "Дружбы"

Киев предложил использовать вместо "Дружбы" нефтепровод "Одесса - Броды" для транзита нефти в Венгрию и Словакию. Об этом сообщило издание "Европейская правда" со ссылкой на письмо миссии Украины при ЕС.

Согласно плану Киева, доставлять сырье можно либо через систему транспортировки Украины, либо по морю с перевалкой в портах и транспортировкой по нефтепроводу "Одесса - Броды" в страны ЕС.

При этом, как настаивает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, никаких технических причин, препятствующих транзиту нефти через "Дружбу", нет. Он также заметил, что действия Киева ставят под угрозу энергетическую безопасность стран - членов ЕС, что противоречит соглашению между Евросоюзом и Украиной.

Ситуация вокруг остановившейся "Дружбы" обострила и без того напряженные отношения между Киевом и Будапештом.