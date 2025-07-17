Украина предложила иностранным производителям тестировать оружие на фронте

По данным агентства Рейтер, Украина предложила иностранным производителям оружия испытывать свои новейшие образцы на линии фронта. В подтверждение авторы материала приводят заявление украинского госпроекта по инвестициям в вооружения и закупкам Brave1. Среди военных технологий, которые хочет протестировать Киев, называются прежде всего новые возможности ПВО - "перехватчики беспилотников и системы с искусственным интеллектом".