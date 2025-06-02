3.78 BYN
3.00 BYN
3.39 BYN
Украина предложила провести новую встречу с Россией в период с 20 по 30 июня
Киев предложил провести новую встречу с Россией в период с 20 по 30 июня. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий делегацию Киева на втором раунде переговоров с Россией в Стамбуле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"Мы предложили провести встречу до конца месяца, с 20 по 30 июня", - сказал он на пресс-конференции.
Кроме того, делегации в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле договорились провести новый обмен телами погибших. "Также мы договорились про возвращение 6 тыс. тел на 6 тыс. погибших солдат", - отметил Рустем Умеров.
По его словам, Россия и Украина договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет.
Глава украинской делегации заявил, что Киев в течение недели изучит представленный Россией в Стамбуле меморандум по урегулированию конфликта.
"Что касается российского документа, то мы должны с ним познакомиться, оценить. Будьте уверены, мы поделимся нашей реакцией на этот документ", - добавил он.
Второй раунд переговоров делегаций России и Украины прошел в Стамбуле 2 июня, они продолжались более часа. Известно, что планируется третий раунд переговоров.