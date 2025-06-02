Украина предложила провести новую встречу с Россией в период с 20 по 30 июня

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4ac8cb4-7825-40ab-b2bb-f14dce7f1b30/conversions/145f7b9d-7d73-4c78-a1bd-cb7c3ca9b279-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4ac8cb4-7825-40ab-b2bb-f14dce7f1b30/conversions/145f7b9d-7d73-4c78-a1bd-cb7c3ca9b279-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4ac8cb4-7825-40ab-b2bb-f14dce7f1b30/conversions/145f7b9d-7d73-4c78-a1bd-cb7c3ca9b279-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4ac8cb4-7825-40ab-b2bb-f14dce7f1b30/conversions/145f7b9d-7d73-4c78-a1bd-cb7c3ca9b279-xl-___webp_1920.webp 1920w

Киев предложил провести новую встречу с Россией в период с 20 по 30 июня. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий делегацию Киева на втором раунде переговоров с Россией в Стамбуле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Мы предложили провести встречу до конца месяца, с 20 по 30 июня", - сказал он на пресс-конференции.

Кроме того, делегации в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле договорились провести новый обмен телами погибших. "Также мы договорились про возвращение 6 тыс. тел на 6 тыс. погибших солдат", - отметил Рустем Умеров.

По его словам, Россия и Украина договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет.

Глава украинской делегации заявил, что Киев в течение недели изучит представленный Россией в Стамбуле меморандум по урегулированию конфликта.

"Что касается российского документа, то мы должны с ним познакомиться, оценить. Будьте уверены, мы поделимся нашей реакцией на этот документ", - добавил он.