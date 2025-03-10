3.58 BYN
3.20 BYN
3.48 BYN
Украина заявила о своей непричастности к кибератаке на социальную сеть X
Украина отрицает свою причастность к кибератаке на социальную сеть X. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник и главу комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко.
10 марта владелец соцсети американский предприниматель Илон Маск сообщил, что в отношении Х была предпринята крупная кибератака, при этом миллиардер допустил, что в это была вовлечена большая скоординированная группа или страна. Позднее он заявил о наличии украинских IP-адресов, причастных к атаке.
"Украинское правительство "абсолютно" непричастно к кибератаке на X... Организация такой атаки не входила бы в интересы Украины", - говорится в публикации со ссылкой на Мережко.
Источник позже сообщил, что пропалестинская группа хакеров Dark Storm Team взяла ответственность за масштабный сбой в работе соцсети X.