Как и где помогают детям социализироваться после военных действий через белорусские песни и язык

Белорусская культура - лекарство от страшных воспоминаний. В Луганской Народной Республике детям помогают социализироваться после пережитых ими военных действий через белорусские песни.

Большая часть ребят из белорусской культурной автономии города Старобельска не имеют белорусских корней и никогда не были в этих краях, но считает Беларусь по-настоящему близкой себе страной.

А еще ребята в конце августа записали видеоклип и отправили через официальный сайт Президента Беларуси, чтобы поздравить Александра Лукашенко с юбилеем.

Удивительно, но именно здесь, в Луганской Народной Республике, решили опробовать оригинальный подход - изучение белорусской культуры и языка, и он сработал.

"Мы не первый раз поем на белорусском языке, поэтому начало ощущаться, что немного стали белорусами", - поделились дети.

Когда нам предложили непосредственно принять участие в организации белорусского общества, нам нужно было (коллектив уже существовал) подать детям и родителям, что мы будем изучать белорусский язык, как вы на это смотрите. И когда мы начали просто слушать песню, мы поняли, что это настолько родной язык, это откликнулось у нас. Собственно на этом и родилась такая идея, нам было легче детей интегрировать, потому что они прошли сложный период в 2022 году. Надо было спасать детей. Наталья Полторацкая, председатель местной национально-культурной автономии белорусов г. Старобельска

Старобельск - город в Луганской Народной Республике. Город, где до 2022 года базировались подразделения нацбатов "Айдар".

Владимир Чернев, глава муниципального образования Старобельский муниципальный округ ЛНР: "Они занимались беспределом - грабили, убивали, насиловали. Но 2 марта 2022 года Старобельский район уже был освобожден. Негативное отношение у всего населения к ним. Они ведь похищали и девушек, и женщин, бизнесменов они пытали и вымогали деньги, т.е. они беспредельничали как нацисты и обычные бандиты".

Готовы ли жители сегодня в полной мере говорить о преступлениях "Айдара"? Нет. Слишком больно и по-прежнему страшно. Но зато готовы говорить о будущем и счастье детей.

"Нам очень повезло, что в непростое для подростков время нам встретилась белорусская песня и язык, потому что ничего не нужно было говорить. Т.е. мы просто послушали язык, и детям стало понятно, почему два народа - российский и белорусский - смогли сохранить эту любовь и дружбу, а у нас это не получилось", - рассказала Наталья Полторацкая.

На территории Старобельского округа проживают этнические белорусы, украинцы и русские. И достаточное количество именно белорусов - около 17 %. Исторически они здесь не появились, они были. Сюда они приехали работать в сельском хозяйстве. Здесь очень плодородная земля, большое количество и пахотных, реки, леса. Белорусы в Старобельске - русские. Они такие же щедрые, добрые, отзывчивые, трудолюбивые. В общем, самые лучшие в мире. Владимир Чернев

Еще при СССР в Донбасс ехало работать много белорусов. Волею судьбы здесь оказывались и военные с семьями, которые впоследствии оставались после отставки. В Старобельске мы познакомились с теми, кто помнит свои корни, кто скучает по родине предков.

Лариса Мустафа, жительница г. Старобельска, белоруска: "Папа у меня был военным, поэтому приходилось много кочевать. Родилась я в Курске, потом пришлось уехать в ГДР. Далее он заменился и стал служить в белорусском военном округе в Станьково. Там и закончил свою военную карьеру начальником связи дивизии, а потом, когда он демобилизовался, переехали жить к бабушке в Лисичанск, потому что папа был сиротой и воспитывался в детском доме, хотя родился в Минске".

Мой папа - белорус. Он служил в свое время в Черкассах, оттуда приехал и встретил мою маму, они поженились. Потом учились, а по направлению приехали в этот город. Мои предки из Барановичей. Конечно, очень хотелось там побывать, ведь были там очень давно - в 1990 году. Последний раз заезжали и в Брест, там на Варшавском шоссе похоронен мой украинский дедушка, погибший в 1944 году. Очень хочется привезти туда сына, внуков, показать им нашу славную родину. Ирина Халявкина, жительница г. Старобельска, белоруска

При посещении Луганской Народной Республики абсолютно случайно стало известно о поздравлении с днем рождения, которое дети из белорусской культурной автономии Старобельска адресовали Александру Лукашенко в конце августа, к его юбилею. Записали видеоклип к исполняемой ими песни и отправили через официальный сайт Президента. Александр Лукашенко прислал письмо со словами благодарности.

"Мы очень этому были рады. Прямо слезы навернулись от радости", - поделилась эмоциями девочка.