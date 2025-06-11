На пятый день Киев наконец забрал 1212 тел своих военных и отдал России 27 погибших бойцов российских Вооруженных сил. Помощник президента России заявил, что работа по передаче тел погибших между Москвой и Киевом будет продолжена. Владимир Мединский также сообщил, что завтра начнутся срочные "санитарные обмены" тяжелоранеными пленными с линии фронта. Напомним, Минобороны РФ доставило рефрижераторы для обмена еще 7 июня, но украинская сторона саботировала стамбульские договоренности.