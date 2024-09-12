ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Одессе снесут памятник Пушкину

Власти Киева заняты уничтожением культурного наследия. Так, решена судьба памятника Пушкину в Одессе. Сооружение будет снесено, заявили в областной военной администрации.

Защитить историческое достояние не смогли ни жители, ни мэр города. Чиновник не раз высказывался категорически против сноса монумента, построенного на деньги одесситов в конце ХІХ века.

Не остановил ревизионизм Киева и тот факт, что памятник Пушкину внесен в реестр ЮНЕСКО. 

памятники

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все