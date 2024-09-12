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В Одессе снесут памятник Пушкину
Власти Киева заняты уничтожением культурного наследия. Так, решена судьба памятника Пушкину в Одессе. Сооружение будет снесено, заявили в областной военной администрации.
Защитить историческое достояние не смогли ни жители, ни мэр города. Чиновник не раз высказывался категорически против сноса монумента, построенного на деньги одесситов в конце ХІХ века.
Не остановил ревизионизм Киева и тот факт, что памятник Пушкину внесен в реестр ЮНЕСКО.
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