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Киеву пора понять, что никакая западная военная помощь уже не изменит в его пользу баланс сил на поле боя, Украину могут спасти лишь переговоры о мире. Такое мнение выразил обозреватель Брэндон Вайхерт в статье, опубликованной в воскресенье, 29 июня, в американском журнале The National Interest, пишет ТАСС.

Как констатировал автор, Владимир Зеленский просит западные страны предоставить Киеву "не менее семи" зенитно-ракетных комплексов Patriot.

"Однако эта просьба вряд ли будет удовлетворена. Ведь у США имеется лишь около 14 батарей Patriot по всему миру. У таких союзников, как Германия, Польша и Греция есть еще [комплексы Patriot], но они по понятным причинам не хотят их отдавать и создавать риск для своей национальной безопасности", - отмечается в публикации.

"Честно говоря, в наличии имеется так мало [комплексов] Patriot, что даже если бы американцы удовлетворили просьбу Киева, это мало что изменило бы", - добавил Вайхерт.

"Никакие объемы военной помощи не могут лишить Россию того огромного преимущества, которое она получила за последние три года боевых действий, - подчеркнул обозреватель. - Лишь мирные переговоры могут спасти Украину от гнева России. Но руководству этой страны лишь предстоит это осознать, а время для этого уже давно пришло".

В публикации говорится, что "по состоянию на май 2025 года у Украины имелись восемь систем Patriot, шесть из них были в рабочем состоянии, а две - в ремонте".