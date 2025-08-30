Украине предрекли проблемы из-за Навроцкого и Туска

Украине предрекли проблемы из-за ссоры между Навроцким и Туском. По данным "Файнэншал таймс", конфликт может лишить Украину помощи от Польши.

В материале отмечается: "Из-за ссоры по поводу представительства за рубежом было заметно отсутствие Польши на встрече в Белом доме с несколькими европейскими лидерами и Зеленским".