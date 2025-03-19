Украинские беспилотники атаковали российский объект почти сразу после разговора Путина и Трампа news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a471d2c-20ad-439d-93c4-e28f74b57592/conversions/fd6d1839-7a06-4717-bfe9-9e143711872f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a471d2c-20ad-439d-93c4-e28f74b57592/conversions/fd6d1839-7a06-4717-bfe9-9e143711872f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a471d2c-20ad-439d-93c4-e28f74b57592/conversions/fd6d1839-7a06-4717-bfe9-9e143711872f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a471d2c-20ad-439d-93c4-e28f74b57592/conversions/fd6d1839-7a06-4717-bfe9-9e143711872f-xl-___webp_1920.webp 1920w

В ночь с 18 на 19 марта, всего через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, ВСУ совершили атаку с применением трех БПЛА по объекту энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае. Такое сообщение опубликовало в своем телеграм-канале Министерство обороны РФ.

"Киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трех БПЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская (Краснодарский край) объекту энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Данный объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

"В результате падения украинского БПЛА на территории пункта перевалки нефти произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с возгоранием на площади 1,7 тыс. кв. м", - пояснили в Минобороны РФ.

Ранее, 17 февраля, киевский режим совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В результате станция получила повреждения и была выведена из эксплуатации.

"Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США, - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.