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Украинские беспилотники атаковали российский объект почти сразу после разговора Путина и Трампа
В ночь с 18 на 19 марта, всего через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, ВСУ совершили атаку с применением трех БПЛА по объекту энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае. Такое сообщение опубликовало в своем телеграм-канале Министерство обороны РФ.
"Киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трех БПЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская (Краснодарский край) объекту энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Данный объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).
"В результате падения украинского БПЛА на территории пункта перевалки нефти произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с возгоранием на площади 1,7 тыс. кв. м", - пояснили в Минобороны РФ.
Ранее, 17 февраля, киевский режим совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В результате станция получила повреждения и была выведена из эксплуатации.
"Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США, - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
При этом отмечается, что в момент получения приказа верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в воздухе находилось семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинской энергетической инфраструктуры, связанных с ВПК, находящихся в Николаевской области. ПВО РФ получили приказ обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них были сбиты ЗРПК "Панцирь", один - дежурным истребителем ВКС России.