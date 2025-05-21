Украинские власти заявили о выходе из соглашений, заключенных с Россией, Беларусью и в рамках СНГ

Кабмином Украины согласован выход Киева из ряда соглашений и договоров с Россией, Беларусью, а также в рамках СНГ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, пишет ТАСС.

По его информации, правительство на очередном заседании одобрило проект закона о прекращении действия и денонсации ряда международных документов. В их числе соглашения с РФ о взаимном зачете задолженности за поставленные энергоресурсы от 1997 года, об условиях резервных поставок и оплаты российского газа в Украину в 2001 году, о предоставлении госкредита для финансирования достройки АЭС в Украине от 2002 года. Планируется денонсировать протокол с Беларусью о поэтапной отмене изъятий из режима свободной торговли от 2004 года.

Также украинский кабмин одобрил выход Киева из международных соглашений: о сотрудничестве в области изучения, разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов от 1997 года, о мерах по предупреждению и прекращению использования ложных товарных знаков и географических указаний от 1999 года, о порядке передачи образцов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров от 2011 года. Предлагается денонсировать соглашение об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств - участников СНГ от 1995 года.