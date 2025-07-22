Украинцы протестуют против ограничения полномочий антикоррупционных ведомств

Митинги против ликвидации Владимиром Зеленским двух антикоррупционных органов на Украине начались в Киеве и Львове, сообщает РИА Новости со ссылкой на ряд местных СМИ.

Ранее во вторник депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), заявил, что Зеленский подписал закон о фактическом уничтожении на Украине Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позднее появилась информация о готовящихся акциях протеста из-за данного решения. Украинские СМИ сообщали, что одна из них должна была пройти в Киеве, в непосредственной близости от здания офиса президента Украины.

"Во Львове у памятника Шевченко уже собрались протестующие против законопроекта № 12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Эспрессо".

В то же время украинское издание "Страна.ua" сообщило о начавшемся митинге у театра имени Ивана Франко в Киеве, который находится вблизи офиса президента Украины.

"В Киеве возле театра имени Франко собрались протестующие против закона об урезании полномочий НАБУ и САП", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".

Судя по кадрам, опубликованным "Страной", на акцию в Киеве собралось несколько сотен человек. На фотографиях "Эспрессо" из Львова - несколько десятков митингующих.

Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Гончаренко заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.