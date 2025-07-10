Комиссар ЕС О’Флаэрти резко раскритиковал ситуацию с обеспечением прав человека в Украине. Особенно возмутило представителя Евросоюза, что Киев умудряется вводить санкции против собственных граждан, например, запрещая им пользоваться своими банковскими счетами или выезжать за границу.

В Брюсселе считают также недопустимым запугивание журналистов, адвокатов и представителей гражданского общества, а также давление на граждан. Отлов людей на улицах с целью отправки на фронт тоже является нарушением прав человека, указывает комиссар. Вряд ли Киев на эти заявления отреагирует: все упомянутое - инструменты удержания власти Зеленским, и отказаться от них он никак не может.