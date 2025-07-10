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Украину раскритиковали за несоблюдение прав человека
Комиссар ЕС О’Флаэрти резко раскритиковал ситуацию с обеспечением прав человека в Украине. Особенно возмутило представителя Евросоюза, что Киев умудряется вводить санкции против собственных граждан, например, запрещая им пользоваться своими банковскими счетами или выезжать за границу.
В Брюсселе считают также недопустимым запугивание журналистов, адвокатов и представителей гражданского общества, а также давление на граждан. Отлов людей на улицах с целью отправки на фронт тоже является нарушением прав человека, указывает комиссар. Вряд ли Киев на эти заявления отреагирует: все упомянутое - инструменты удержания власти Зеленским, и отказаться от них он никак не может.
Ранее были опубликованы результаты последних соцопросов. Выяснилось, что в случае проведения выборов Зеленский проигрывает сразу нескольким конкурентам - представителям армии и спецслужб: Залужному, Сырскому, Буданову. Причем, Зеленский пользуется лишь 40-процентной поддержкой, а его конкуренты - в полтора-два раза большей. Когда вопрос о власти стоит так остро, тут уж не до прав человека.