Улицы австралийского Ингхэма заполонили крокодилы. В чем причина?

Австралийский город Ингхэм после наводнения, вызванного проливными дождями, оказался во власти кровожадных пресмыкающихся, сообщает ont.by со ссылкой на портал whatsnew2day.com.

За несколько дней в австралийском штате Квинсленд выпало более метра осадков, реки вышли из берегов, а улицы превратились в каналы. Уровень воды поднялся так высоко, что в города свободно начали заплывать крокодилы.