3.44 RUB
3.41 USD
3.55 EUR
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Улицы австралийского Ингхэма заполонили крокодилы. В чем причина?
Австралийский город Ингхэм после наводнения, вызванного проливными дождями, оказался во власти кровожадных пресмыкающихся, сообщает ont.by со ссылкой на портал whatsnew2day.com.
За несколько дней в австралийском штате Квинсленд выпало более метра осадков, реки вышли из берегов, а улицы превратились в каналы. Уровень воды поднялся так высоко, что в города свободно начали заплывать крокодилы.
Шокированные жители Ингхэма наблюдали пресмыкающихся буквально у порога дома.